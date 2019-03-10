رئيسة "القومي للمرأة": مستشفى بهية صرح عظيم.. ونأمل في انتشاره بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، حفل مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي تحت رعاية المجلس القومي للمرأة لتكريم 120 سيدة من المحاربات المثاليات المتعافيات من مرض سرطان الثدي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي والدكتورة أحلام حنفي عضوتا المجلس، وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس.

ووجهت مايا مرسي، التحية للقائمين على مؤسسة بهية برئاسة المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة المحرك الرئيسي، لهذا الصرح الطبي العظيم.

وأضافت أن "العالم احتفل باليوم العالمي للمرأة ونحن في مصر نحتفل هذا العام بمرور 100 سنة على كفاح المرأة المصرية في العصر الحديث"، مشيرة أن دور المرأة المصرية عظيم منذ القدم حيث توجت المرأة المصرية ملكة في العصر الفرعونى القديم.

وأشارت إلى أن فريق محاربات بهية المثاليات عليهن دور كبير في توعية السيدات بأهمية الكشف المبكر للمرض من أجل حماية أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا من الإصابه به والمساهمة في علاجه مبكرا في حال اكتشافه.

وأعربت مرسي، عن أملها في أن يكون هناك فروع لمستشفي بهية في كل محافظة من محافظات الجمهورية، ويتوفر علاج لكل سيدات مصر المصابات بالمرض.

وأشادت مرسي، بتنفيذ وخروج أغنية مستشفى بهية بهذا الشكل المتميز، وكل المحاربات المتعافيات المشاركات في تصوير الأغنية التى كانت معبرة للغاية.

ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة مفتوح لكل المؤسسات التي تسعى لتقديم خدمة حقيقية لنساء مصر مثلما فتح أبوابه اليوم لمستشفى بهيه لتنظيم هذا الحفل.

وأكدت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، أن الدكتورة مايا مرسي نموذج مثالى للدفاع عن المرأة مقدمة الشكر للمجلس القومي للمرأة على دعمه الكامل للمرأة فى جميع القضايا.

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وأضافت حسونة، أن "المرأة المصرية حمولة ولديها القدرة على تقبل الألم وإعطاء الأمل، والمرأة لا تتوقف عن العمل طول اليوم رغم أي صعاب تقابلها وأنها عمود الأسرة".

ووجهت حسونة، رسالة إلى الأزواج بأن يكونوا بجوار زوجاتهم حتى ولو ببعض الكلمات أثناء مرضها، مؤكدة أن الكلمة لها مفعول السحر وتهون على المرأة مصابها.

وأكدت أنها "طالبت في قانون التأمين الصحي الجديد بوجود كشف سنوي مجاني للمرأة لتجنب الإصابة بأى مرض مفاجئ".

ووجه هشام سليمان رئيس مجموعة قنوات dmc، الشكر لكل السيدات اللاتي استطعن قهر المرض والانتصار عليه، مستعرضًا بعض المواقف التي جمعته بأمه وزوجته التي صنعت منه رجلا بمعنى الكلمة.

وقالت الفنانة صفاء جلال: "شرف كبير أن أتواجد وسط المحاربات اللاتي يمدوننا بالطاقة الإيجابية والأمل في الحياة.. وهن أقوى سيدات فى العالم"، مشيرًا أن مؤسسة بهية كيان عظيم ومنظم، تسخر كافة الإمكانيات للوقوف بجانب المحاربات وقهر المرض اللعين، ونتمنى ألا تصاب أى سيدة بهذا المرض.

وأعرب المهندس تامر شوقى رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية على شكره للمجلس القومي للمرأة الداعم الدائم لمستشفى بهية كحائط الصد لأي سيدة مصابة.

وأكد شوقي، أن مستقبل مصر سيكون أفضل إذا كانت سيدات مصر جميعهن مثل سيدات وفتيات بهية المحاربات، متمنيا أن يصبح أولاد محاربات بهية أفضل شباب فى مصر.

وسلمت مايا مرسي، الهدايا العينية على محاربات بهية تكريما لهن، كما تم تقديم جائزة الأم المثالية للحاجة نادية حسن علي.

وأهدى تامر شوقي، درع بهية لكل من الدكتورة مايا مرسي والنائبة أنيسة حسونة تكريما لهما.