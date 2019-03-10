البيئة: استكمال رفع مخلفات المحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

واصلت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان رفع التراكمات من المحطة الوسيطة بالمحمودية وعلى جانبي الطريق المؤدي إلى المحطة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال زيارتها للمحافظة الأسبوع الماضي والتى وجهت خلالها بتكثيف الجهود والتعاون مع المحافظة لسرعة الانتهاء من رفع التراكمات من المحطة الوسيطة بالمحمودية وتأهيل المدفن المحكوم، والإنهاء العاجل لأعمال منظومة المخلفات بالمدينة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن لجان المتابعة تمكنت من خلال فرق عمل متناوبة تابعة لمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان من رفع كمية كبيرة من التراكمات بلغت حوالي ألف نقلة بالسيارات بما يوازيى تقريبا ١٥ ألف متر.

كما قامت الفرق العاملة بفتح الطريق داخل المحطة الوسيطة والمؤدي إلى منصة التفريغ وعمل توسعة للطريق، بالإضافة إلى السيطرة على الأدخنة والانبعاثات الناتجة من إشتعال المخلفات بالمحطة، ومتابعة أعمال الرفع والتسوية.

وتقوم فرق المتابعة بتنفيذ خطة إزالة كافة التراكمات التي انتشرت خلال الفترة الماضية على نطاق كبير حول موقع المحطة الوسيطة.

من جهة أخرى ، توقع وزارة البيئة غدا اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة وجهاز شئون البيئة لتفعيل أوجه التعاون فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ونيفين الجامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .

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