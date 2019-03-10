المتحدث العسكري ينشر أغنية "على الشهادة" بمناسبة يوم الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، الأحد، فيديو جديد تضمن أغنية "على الشهادة"، للمنشد مصطفى عاطف والتي عرضت بالندوة التثقيفية الثلاثون بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المصابين وأسر الشهداء، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة " شهداؤنا في قلوبنا"، احتفالا بيوم الشهيد.

حضر الندوة صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.