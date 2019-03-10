

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الأحد. ونشرت صفحة الرئيس السيسي، عبر "فيسبوك"، "إنفوجرافيك" بأبرز التصريحات التي أدلاها خلال الندوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز تصريحات السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة -إنفواجرافيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.