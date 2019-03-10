أخبار مصر | دعاء النجار في زيارة لأسرة 'الفجـر': تمثيل الصحفيين شرف وخدمتهم واجب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعاء النجار في زيارة لأسرة 'الفجـر': تمثيل الصحفيين شرف وخدمتهم واجب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الزميلة دعاء النجار المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، بزيارة لأسرة "الفجـر"، اليوم، ضمن جولاتها الانتخابية.

وقالت "النجار" إنها ستعمل على تحسين وتطوير مشروع العلاج بالنقابة، وتوفير خدمات ورعاية طبية أفضل للصحفيين وأسرهم، والعمل على توفير عيادات خاصة بالقرب من التجمعات الصحفية، وأطباء في كافة التخصصات لاستقبال الحالات الطارئة.

وأضافت أن برنامجها الانتخابي حمل عنوان "تمثيلكم شرف.. وخدمتكم واجب"، ويتضمن عدة بنود، منها تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة، تهتم بقضايا حواء بشكل عام، ومشكلات الصحفيات، وما يتعرضن له خلال ممارستهن للعمل الصحفي بشكل خاص، والسعي إلى توفير ظروف أفضل للصحفيات المغتربات وتقديم الحماية اللازمة لهن.

ويشمل البرنامج أيضًا العمل على إيجاد حلول تضمن حقوق الزملاء المتعطلين عن العمل بالصحف الحزبية والخاصة، ومواصلة السعي إلى حفاظ على هيبة وكرامة أبناء المهنة وتحسين أوضاعهم المالية والاقتصادية، وزيادة المعاشات، فضلًا عن العمل على إنقاذ المؤسسات القومية وإعادة هيكلتها وإسقاط ديونها.

وأكدت "النجار" أنها تسعى إلى ايجاد حلول لمشكلات الصحافة الورقية، وذلك من أجل الاستمرار والمنافسة، وتعديل قانون النقابة الحالي، ليتواكب مع ما طرأ على المهنة من مستجدات، لاسيما الحفاظ على حقوق الزملاء في المواقع الإلكترونية والمتدربين، بالإضافة إلى مواصلة السعي من أجل الإسراع في حل مشكلة النادي البحري بالإسكندرية، وجدولة الديون المستحقة للمحافظة وكل المشكلات المعلقة بحقوق الصحفيين في أندية أو أراضي.

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وشمل البرنامج الانتخابي، الاتفاق مع الجهات المعنية على تخصيص دور مناسبات للصحفيين وأسرهم، أو الحصول على تخفيضات كبيرة بالدور الحالية، والعمل على تطوير الدورات التدريبية في النقابة بما يتواءم مع التطور العالمي في الصحافة والتعاون مع مؤسسات التدريب الصحفية العربية والعالمية لتنمية مهارات الزملاء والسعي لتوقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، لحصول الصحفيين على دورات مخفضة في التثقيف السياسي وأخيرا إطلاق مباردة «أعرف بلدك» للصحفيين وأسرهم، تزامنًا مع توفير برامج رحلات مُخفضة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.