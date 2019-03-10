أخبار مصر | ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير للتعيين وزيرًا للنقل، وإحالة 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

الوقوف تحية لشهداء الوطن

في بدابة الجلسة، تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتحية لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة وأسرهم وذويهم، تزامنًا مع احتفال مصر بيوم الشهيد، داعيا أعضاء المجلس للوقوف تحية لشهداء مصر.

وأشاد رئيس البرلمان بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن من أجل الحفاظ على الوطن.

الموافقة على ترشيح "الوزير" لحقيبة "النقل"

ووافق مجلس النواب، على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين.

البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها

كما أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 9 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية.

وتشمل قائمة القوانين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشأن تعديل بعــض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

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تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد نظر 17 طلب مناقشة

ووافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 17 طلب مناقشة عامة موجهة من النواب للحكومة.

ويتمثل الـ 17 طلب مناقشة عامة مُقدم من النواب، طلب النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

بالإضافة، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومناقشة طلب النائبة أمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب.

بالإضافة، طلب النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومناقشة طلب النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، ومناقشة طلب النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، ومناقشة طلب النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.

الموافقة على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية مبدئيا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، من حيث المبدأ.

إحالة قرض دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للجان النوعية

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2019 بشأن عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28102018، إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكتبى الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة لمناقشتها.

رفع الجلسة العامة

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، على أن يعود انعقاد الجلسات غدًا الاثنين.