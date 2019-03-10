أخبار مصر | العناني وحواس يناقشان مقترح إعداد أوبرا الملك الذهبي.. والأخير: إهداء لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني وحواس يناقشان مقترح إعداد أوبرا الملك الذهبي.. والأخير: إهداء لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار وزير الآثار الأسبق واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، مقترح إعداد أوبرا خاصة بالملك الذهبي البطل المتوج بالمتحف وذلك استعدادًا للفعالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠.

وأعلن حواس، أنه قام بتأليف هذه الأوبرا بالتعاون مع الكاتب الإيطالي الشهير فرانشيسكو سانتوكونو، والموسيقار الإيطالي زامبوني، بحيث تعتبر هذه الأوبرا إهداء مصر للعالم يوم افتتاح المتحف وهي تتناول حياة الملك توت عنخ آمون المليئة بالأحداث الدرامية المثيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع العناني وحواس ومفتاح والذي فيه سلم الدكتور حواس المتحف المصري الكبير الكتالوج الخاص بقاعة الملك توت عنخ آمون والذي عكف علي عمله والانتهاء منه خلال مدة تمتد الي أكثر من ستة أشهُر، وتم مناقشة أمر الأوبرا.

يذكر أن المتحف المصري الكبير، يعدمن أكبر متاحف العالم بمساحة 17 ألف فدان، وبمساحة عرض 90 ألفمتر مربع، وعرض ل 100 ألف قطعةأثرية.

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والمتحف شهد تطورًا في العامين الأخيرين حيث وجه فخامة رئيسالجمهورية الرئيس عبد الفتاحالسيسي، بسرعة الانتهاء من العملبالمتحف، وبذلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مجهودات ضخمة لسرعة الانتهاء من العمل على أكمل وجه.

وأعلنت الوزارة التزامها بالجدول المعلن عنه حيث سيكون المتحف مهيأ للافتتاح حسب التوجيهات الرئاسية عام2020م.

والمتحف المصري الكبير أو (بالإنجليزية: GEM - Grand Egyptian Museum) يقع على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة.

ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.. ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.