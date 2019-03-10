أخبار مصر | حاتم زكريا: للصحفيين مطالب يجب أن نحصل عليها في ظل مجلس قوي وعمومية حاضرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاتم زكريا: للصحفيين مطالب يجب أن نحصل عليها في ظل مجلس قوي وعمومية حاضرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة "فوق السن"، إن للزملاء الصحفيين حقوق ومطالب أساسية، شملها برنامجه الانتخابي، والذي يتكون في الأساس من مطالب حقيقية وضرورية، يجب أن يحصل عليها الصحفي تحت مظلة مجلس نقابة قوي ومتماسك، وجمعية عمومية حاضرة ولها صلاحيات مُلزمة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "الصحافة مهنة وحياة" هو ليس شعارًا، لكنه منهج حياة، موضحًا أن أهم حقوق ومطالب الصحفيين الأساسية، هي الدعوة لعقد مؤتمر عام للجمعية العمومية، وتفعيل عقد العمل الموحد، ورفع الحد الأدنى لعقد العمل النقابي، ليصل إلى ٢٠٠٠جنيه، وزيادة سنوية لا تقل عن ٢٥٪.

وتابع: "هذا بالإضافة إلى ربط البدل بعضوية النقابة وليس بالجريدة أو المؤسسة الصحفية، بالإضافة إلى استعادة امتيازات الصحفيين في المترو والمواصلات، وإعادة إصدار مجلة الصحفيين لتكون منبرًا مستقبلًا لهم".

وأكد "زكريا" أنه من الضروري أيضًا تأسيس صندوق تأمين ودعم البطالة، يمنح بدل البطالة لكافة الصحفيين المتعطلين على قدم المساواة، ودعم الزملاء بالمعاشات في قضيتهم العادلة بالمحكمة الدستورية.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.