أخبار مصر | زاهي حواس يهدي المتحف الكبير كتالوج "توت عنخ آمون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يهدي المتحف الكبير كتالوج "توت عنخ آمون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع منذ قليل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار وزير الآثار الأسبق واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به حيث سلم الدكتور حواس المتحف المصري الكبير الكتالوج الخاص بقاعة الملك توت عنخ آمون والذي عكف علي عمله والانتهاء منه خلال مدة تمتد الي أكثر من ستة أشهُر.

ويعتبر هذا الكتالوج إهداء من حواس للمتحف المصري الكبير دون مقابل حرصًا منه على هذا المشروع الذي بدأه عام ٢٠٠٢.

الجدير بالذكر أن حواس كتب 16 كتابا عن الملك الشاب باللغة الإنجليزية، وواحد باللغة العربية، وثلاث كتب للأطفال.

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يذكر أن المتحف المصري الكبير، يعدمن أكبر متاحف العالم بمساحة 17 ألف فدان، وبمساحة عرض 90 ألفمتر مربع، وعرض ل 100 ألف قطعةأثرية.

والمتحف شهد تطورًا في العامين الأخيرين حيث وجه فخامة رئيسالجمهورية الرئيس عبد الفتاحالسيسي، بسرعة الانتهاء من العملبالمتحف، وبذلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مجهودات ضخمة لسرعة الانتهاء من العمل على أكمل وجه.

وأعلنت الوزارة التزامها بالجدولالمعلن عنه حيث سيكون المتحف مهيأ للافتتاح حسب التوجيهات الرئاسية عام2020م.. والمتحف المصري الكبير أو (بالإنجليزية: GEM - Grand Egyptian Museum) يقع على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة.

ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم، ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.