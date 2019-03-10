أخبار مصر | 'قلاش' يوضح حقيقة مخطط بناء نادي 'الصحفيين' بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'قلاش' يوضح حقيقة مخطط بناء نادي 'الصحفيين' بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، أن مخطط بناء نادي النقابة بالإسكندربة، لم يتم الانتهاء منه منذ أكثر من ٣ سنوات، وتبرع به للنقابة مكتب الدكتور ممدوح حمزة، الذي أخذ بكل الملاحظات التي طلبها المجلس، وناقشها مع فريق عمل من مكتبه، وأنهى جميع تفاصيل الرسوم الهندسية النهائية، والتي تم اعتمادها وموجودة بالنقابة منذ ذلك الوقت.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه التقى وقتها برفقة عدد من أعضاء المجلس، وبحضور الزملاء أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية، بمحافظ الإسكندرية؛ وذلك للاتفاق على تفاصيل التنفيذ وجدولة المديونية الخاصة بثمن الأرض، مؤكدًا أن الحكومة وافقت على تخصيص ١٠ مليون جنيه للبدء في التنفيذ، وتم ترك هذا المبلغ في ميزانية النقابة وقتها على ذمة هذا المشروع.

وكان عقد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، اجتماعًا مغلقًا مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، في الإسكندرية قبل أيام، لإنهاء أزمة النادي البحري للصحفيين في منطقة جليم وسط الإسكندرية.