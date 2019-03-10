أخبار مصر | برنامج تدريبي للجمعيات الشريكة في مشروع يدويات الفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج تدريبي للجمعيات الشريكة في مشروع يدويات الفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لتنمية مهارات المتابعة والتقييم لشركاء التنمية بمشروع يدويات الفيوم والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، في الفترة من 10-12 مارس الجاري.

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وقام بافتتاح الدورة محمد رشوان مستشار المشروعات الصغيرة، ومدير برامج التمويل والتسويق بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، والدكتورة مها محجوب استشارى المشاريع الصغيرة والموارد البشرية بمنظمات الامم المتحدة، حيث أكد رشوان فى كلمته امام فعاليات الافتتاح ان مشروع يدويات الفيوم ياتى فى إطار توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دروسوس السويسرية بقيمة ١٥٠ الف دولار لتطوير حرفتي الفخار والخاص في قريتي النزلة والإعلام بالفيوم، حيث تشتهر هذه القرى بمنتجاتها وصناعاتها التراثية، وذلك فى إطار الاتجاه بقوه نحو تنفيذ قرية واحدة منتج واحد وهو اتجاه يستهدف تحقيق التكامل فى الصناعات وخلق تكتلات انتاجية مماثلة فى ذلك للعديد من التجارب بعدد من الدول فى مجال تطوير الصناعات الصغيرة ويستهدف المشروع 120 اسرة تصل نسبة السيدات بها الى 70 سيدة حيث سيتم تزويد الاسر بالمعدات الحديثة والتصميمات المطورة وتوفير البرامج التدريبية والتاهيلية لهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها محجوب الاستشارى بمنظمات الامم المتحدة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة لها دور هام فى اقتصاد الدول والمساهمة فى زيادة الناتج المحلى وان مشروع قرية واحة منتج واحد يستهدف تحقيق تجمعات لحرف محددة مع دراسة البيئة الخاصة به وكيفية تطويره من خلال تقديم برامج تدريبية فنية وتطوير اساليب الانتاج مع التغلب على المشاكل الخاصة بالبيئة ورفع الوعى لدى الحرفيين باهمية المشروعات الصغيرة وانتاج منتج ذو جودة عالية قادر على التسويق محليا وخارجيا.

يشارك بالدورة 15 متدرب من مجالس إدارات الجمعيات الشريكة بتنفيذ مشروع يدويات الفيوم ومسئولى التنسيق بمديرية التضامن بالفيوم، حيث تتضمن جلسات عمل اليوم الأول للدورة مفهوم المتابعة وأنواعها وأساليب وطرق المتابعة مع تعريف المؤشرات الخاصة بها، ومن المقرر أن تتضمن جلسات عمل اليوم الثانى أساليب تصميم خطة المتابعة واعداد التقارير وخطوات التنفيذ مع عرض لاهمية دور المتابع فى تطوير الاداء، كما يتضمن اليوم الثالث مفهوم التقييم واهميته والطرق المستخدمة فى عملية التقييم مع كيفية تصميم خطة التقييم اضافة الى استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالادخار وطرق التمويل.