انت الان تتابع مجلس النواب يوافق على تولي كامل الوزير حقيبة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة اليوم الأحد، على ترشيح الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير؛ للتعيين في منصب وزير النقل. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رتبة الفريق، وقلّده الرئيس الرتبة العسكرية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم. وقال الرئيس، في كلمته: «كامل هو أحد أهم ضباط القوات المسلحة، وسيساعد في تطوير منظومة النقل.. هتشوفوا السكة الحديد في 30 يونيو 2020، ستكون مرفق كالجديد».

من جانبه، تقدم اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمرشح لوزارة النقل، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف بالوزارة.وقال "الوزير"، موجها حديثه للرئيس السيسي: "ثقتك يا ريس هتكون طوق مطوق رقبتي قدام كل المصريين.. أحاول ننهض بكل هيئات وزارة النقل، برجالتها والناس اللي

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