انت الان تتابع محافظ الإسماعيلية يقرر إخلاء العقار المهدد بالسقوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مباني-أرشيفية

أكدت اللجنة الهندسية الفنية المشكلة بقرار اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن القرش، على قرار محافظ الإسماعيلية الصادر بشأن حتمية إخلاء العقار رقم 24 بلوك 12 ج، الكائن خلف مسجد الصالحين بمنطقة حي السلام بدائرة حي ثان من السكان، وكذا العقارين الملاصقين لهذا العقار، وذلك بعد أن تعرض هذا العقار للميل نتيجة قيام صاحب أحد العقارات المجاورة بالهدم دون الرجوع للإدارة الهندسية بالحي واستخراج رخصة هدم.

تم تحرير محضر ضد من قام بالهدم وضبطه وإحضاره وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك ذلك بعد أن انتهت اللجنة من أعمال المعاينة الكاملة للعقار والعقارين المجاورين له، وقد أوصت اللجنة بعمل رصد مساحى للعقار لرصد الوضع الحالي وأي حركة مستقبلية قد تحدث للعقار والعقارات الملاصقة له يوميًا

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