شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل في «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، الأحد، بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الاقصى المبارك.

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وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية- رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلى، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، والذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة والإصرار على تدنيس مكان للعبادة والدخول اليه بحذائه عمدا، الأمر الذي يعكس الوجه الحقيقي لإسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال)، التي لا تحترم المقدسات الدينية وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، في انتهاك صارخ لحرمة وقدسية اماكن ودور العبادة التي كفلت احترامها جميع المواثيق والاعراف الدولية.

واستنكر السفير أبوعلى، في تصريح صحافي له اليوم، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وأخذ صور وقياسات للمبنى تزامنا مع دعوات ما يسمى بـ«اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم إلى أنصاره والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل، لبسط ما اسموه «السيطرة الاسرائيلية» على المكان، ولتحويل مصلى الرحمة إلى كنيس يهودي يحمل اسم «كنيس باب الرحمة».

وحذر الأمين العام المساعد، من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الاجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الاقصى المبارك.