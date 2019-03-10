شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق مبدئيًا على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه تم إدراج تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجامعات التكنولوجية على جدول الجلسات العامة المزدحم بالكثير من الموضوعات المهمة.

Advertisements

وأضاف «عبدالعال» أن مشروع القانون يفتح مساراً تعليمياً جديداً ومتكاملاً في المسار التكنولوجي بما يوازي التعليم الأكاديمي، كما أنه يستهدف تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني.

ويأتي مشروع القانون لاستحداث مسار تعليمي جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات في التفكير والابتكار الفني والتكنولوجي المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت الحكومة، حسب ما جاء في تقرير لجنة التعليم، أن هذا القانون يأتي في ضوء النظر للتعليم الفني بوصفه أحد الأركان المؤثرة في المنظومة التعليمية لدى الدولة بالتحول إلى التعليم التكنولوجي في ظل التطور الذي تشهده مصر بمجال الصناعة، لذلك رأت الحكومة أن إنشاء جامعات تكنولوجية يسمح بإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بعدد من القطاعات، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.