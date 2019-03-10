شكرا لقرائتكم خبر عن منحة يابانية لإحياء الحرف التقليدية في «سوق السلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الخميس المقبل توقيع اتفاقية منحة يابانية خاصة بإحياء حرف شارع سوق السلاح التقليدية لبناء القدرات التي تخص حرف النجارة التقليدية، وكذلك إنشاء سوق حرفي لنجارين الدرب الأحمر.

وبحسب بيان، دعم برنامج المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية، ما يقارب 166 مشروعًا للجمعيات الأهلية منذ تدشينه عام 1994.

وفي السنة المالية 2018-2019، قررت حكومة اليابان تقديم منح مشروعات لثلاث منظمات محلية غير حكومية في مجالات إحياء فنون الحرف الخشبية التقليدية والتعليم الابتدائي ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.