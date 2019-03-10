شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: كلام أهالي الشهداء في الندوة التثقيفية أصابني بنوبة بكاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حديث أهالي الشهداء في الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد، أصابه بنوبة بكاء، مشيرًا إلى أن الجميع، بمن فيهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بكوا، مضيفا: «كلامهم مؤثر يفتت الصخر».

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «أنا بغبط أهالي الشهداء على ما هم فيه.. بكاؤنا ليس ضعفًا، وإنما فخر وعزة.. الشهيد ربنا أكرمه بحاجتين الشهادة وبأسرته».

وذكر الداعية الإسلامي أن «الشهداء أبطال، سواء مسيحيين أو مسلمين، نتاج مصري خالص، نتاج أسر واعية.. والإرهاب نتاج أسر مفككة مهملة لم تعلم حرمة الدماء».