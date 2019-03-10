شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: استراتيجية الحكومة تستهدف تحفيز الصادرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الاستراتيجية الجديدة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تستهدف تحفيز الصادرات، ومضاعفة حجمها، وتوفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة.

وأكد فرج عامر، في بيان، الأحد، أن تنفيذ الحكومة لرؤيتها الجديدة لتحفيز الصادرات ومضاعفتها تستهدف زيادتها بنسبة 221.8% لتصل إلى 55 مليار دولار بدلاً من 24.8 مليار دولار حالياً بزيادة مقدارها 30.2 مليار دولار، مؤكدا أهمية تنفيذ مقترح الاستراتيجية الجديدة خلال السنوات المقبلة، لتكون ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، من خلال تحسين ترتيب مصر من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الـ40 الأولى.

وقال إن لجنة الصناعة بمجلس النواب تترقب الاجتماع المهم الذي سوف تعقده الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصور النهائى للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت، مؤكدًا أن نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالوصول إلى الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار سيحول مصر إلى دولة كبيرة داخل منطقة الشرق الأوسط في الصناعة في مختلف المجالات، إضافة إلى إن وصول الصادرات المصرية إلى هذا الرقم الكبير وغير المسبوق في تاريخ مصر سوف يخلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية.