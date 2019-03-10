شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة القاهرة بأديس أبابا: توفير جميع المساعدات القنصلية لأسر الضحايا المصريين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد عفيفي، القائم بأعمال المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية أديس أبابا، إن السفير أسامة عبدالخالق، والقنصل العام بالسفارة يتابعان تطورات حادث الطائرة المنكوبة، منذ صباح اليوم، الأحد، من مطار بولي الدولي، بالعاصمة أديس أبابا.
وأكد «عفيفي» لـ«المصري اليوم»، أن السفارة المصرية في إثيوبيا شكلت لجنة طوارئ لمتابعة الحادث، وحصر ومعرفة أسماء الضحايا المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، ولضمان توفير جميع المساعدات القنصلية لأسر الضحايا.
وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، تحطم طائرتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد ٦ دقائق فقط من إقلاعها من مطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكدت أن الطائرة سقطت في الأجواء الجوية الإثيوبية، بمدينة «بيسشفتو» على بعد 60 كيلو مترا من العاصمة.
وأعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تولد جبر ماريام، أن الطائرة كان على متنها 6 مصريين، لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة القاهرة بأديس أبابا: توفير جميع المساعدات القنصلية لأسر الضحايا المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.