شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة القاهرة بأديس أبابا: توفير جميع المساعدات القنصلية لأسر الضحايا المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عفيفي، القائم بأعمال المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية أديس أبابا، إن السفير أسامة عبدالخالق، والقنصل العام بالسفارة يتابعان تطورات حادث الطائرة المنكوبة، منذ صباح اليوم، الأحد، من مطار بولي الدولي، بالعاصمة أديس أبابا.

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وأكد «عفيفي» لـ«المصري اليوم»، أن السفارة المصرية في إثيوبيا شكلت لجنة طوارئ لمتابعة الحادث، وحصر ومعرفة أسماء الضحايا المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، ولضمان توفير جميع المساعدات القنصلية لأسر الضحايا.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، تحطم طائرتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد ٦ دقائق فقط من إقلاعها من مطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكدت أن الطائرة سقطت في الأجواء الجوية الإثيوبية، بمدينة «بيسشفتو» على بعد 60 كيلو مترا من العاصمة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تولد جبر ماريام، أن الطائرة كان على متنها 6 مصريين، لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة.