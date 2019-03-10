شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح «معرض الخير»: لتخفيف العبء عن الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، «معرض الخير الثالث» وسط إقبال طلابي كبير، الأحد، والذي نظمته إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بهدف تحقيق دور الجامعة في التواصل الدائم مع الطلاب لتلبية احتياجاتهم.

وأكد نجم- بحسب بيان- اهتمام جامعة حلوان بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية لتنمية وعي الشباب في تعزيز روح الانتماء لدى شباب الجامعة والتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والفعالة لديهم، مشيرًا إلى أن الهدف من المعرض هو نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي وتخفيف العبء الاقتصادي على الطلاب من خلال توفير احتياجاتهم.

وتضمن المعرض عرض مجموعة كبيرة من قطع الملابس رجالي وحريمي، كما تضمن قسم خاص بالأطفال، بالإضافة إلى وجود منتجات جلدية من الحقائب والأحذية والأحزمة، وكذلك أدوات منزلية ومكتبية.