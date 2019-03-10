شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان برنامج ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. واستعدادات لانطلاقه 16 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان في الفترة من 16- 18 مارس 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تتضمن أجندة الملتقى بحسب بيان، الأحد، مجموعة من الموضوعات؛ تتنوع ما بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، ومائدة مستديرة.

يُفتتح الملتقى، الأحد، الموافق 16 من مارس، في تمام السادسة مساءً باحتفالية تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وتنطلق الجلسات وورش العمل باليوم الثاني بجلسة افتتاحية بعنوان «منتدى شباب العالم: آفاق جديدة».

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كما تعقد في نفس اليوم جلسة نقاشية عن «مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية» من الساعة 30.11 صباحا، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان «أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة» في تمام الثانية ظهرا.

وتُعقد مائدة مستديرة بعنوان «وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي» من الساعة 1.30 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

وتُعقد ثالث ورش العمل بعنوان: «كيف تصبح رائد أعمال ناجح؟»، والثانية حول «ريادة الأعمال من منظور أفريقي»، و«الأخيرة عن تنفيذ أجندة الشباب والأمن».

وتختتم أعمال اليوم الثاني بجلسة «السلم في منطقة الساحل» من الساعة 2 ظهرا حتى 4 عصرا، وتعقد الجلسة الختامية للملتقى من 30.7 م حتى 9 م.