شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في «اقتحام السجون» للاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، لجلسة الاثنين، لاستكمال فض الأحراز.

وعرضت المحكمة محتوى ملف، تبين أنه يحتوي على تسجيل تليفزيوني عن التدمير والتخريب والإتلاف بمنطقة سجون وادي النطرون، بالإضافة إلى وجود لافتة دُون عليها منطقة سجون، كما يوجد تسجيل مع بعض المساجين، قال أحدهم إنه فوجئ بإطلاق أعيرة نارية واقتحام السجن من قبل أشخاص يتحدثون بلهجة غير مصرية، وقال آخر إن من اقتحم السجن طالبهم بمغادرته والعودة إلى أهلهم.

وشملت الأحراز فيديو آخر لاحتفالات عناصر حماس، وأثبتت المحكمة أنه توجد لافتة دُون عليها «تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام – كتيبة البريك بأحر التهاني للأسير القائد المحرر أيمن أحمد نوفل «أبوأحمد» بمناسبة الإفراج من سجون الظلم المصرية.

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كما يوجد تسجيل آخر لعناصر من حزب الله، ظهر فيه شخص يخطب في الجماهير ويطلب منهم الترحيب بالأسير المحرر سامي شهاب، ثم يظهر شخص يعتلي المنصة ويرفع يديه ليحيي الحاضرين الذين يصفقون له، ويوجد مقطع آخر لأداء يمين الولاء من حماس لجماعة الإخوان المسلمين.

كما عُرض مقطع صوت مسجل، تبين للمحكمة من خلال عرضه أنه صوت المتهم محمد مرسي عيسى العياط، وهو يتحدث ويقول نحن لم نفر، نحن موجودون، وشخص يسأله عن الأشخاص الذين معه فقال هم عصام العريان ومحمد سعد الكتاتني ومحيي حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني، ويقرر أنهم سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد، ويوجد معهم سيد النزيلي، مسؤول الجيزة في جماعة الإخوان، وماجد الزمر من شمال القاهرة، حسن أبوشعيشع، مسؤول الإخوان بكفر الشيخ.

كما عرضت المحكمة، تصوير لمبنى، ظهر عليه آثار التخريب والإتلاف وتدمير للسور، ويوجد آثار لاشتعال نيران، ودخان من آثار حريق، وتوجد سيارات إسعاف، كما يوجد صوت لطلقات نارية، وبعض الأشخاص يسيرون بطريقة عشوائية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد» وقررت إعادة محاكمتهم.