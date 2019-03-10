شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تصدر خطابا للمديريات بشأن تنظيم امتحان مارس للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا موجهًا لكل المديريات التعليمية بالمحافظات، يتضمن 16 بندًا بخصوص إجراء الامتحان التدريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى، المقرر عقده خلال الفترة من 24 مارس الجارى إلى 4 أبريل المقبل، وذلك لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ووجه الدكتور رضا حجازى بضرورة عقد الامتحان بالمواعيد المقررة بالجدول المعلن على أن يستكمل بقية ‏اليوم الدراسى لطلاب الصف الأول الثانوى مع مراعاة انتظام الدراسة لبقية ‏الصفوف، فضلاً عن إعداد كل مدرسة كشوفًا بأسماء الطلاب داخل الفصول ومقارنتها بالرقم المسلسل للتابلت الخاص بالتابلت وكذلك الرقم القومي.

وشدد رئيس قطاع التعليم العام على ضرورة إجراء الامتحان داخل الفصل الخاص بالطالب مع مراعاة ترتيب جلوس ‏الطلاب بطريقة تصاعدية وفقًا للرقم المسلسل للتابلت الخاص بكل ‏طالب أو كود الطالب، والتأكد من ترتيب جلوس الطلاب بالطريقة الصحيحة المشار إليها.‏

وطالب حجازى بأن يختص مسئول التطوير التكنولوجى داخل المدرسة بالمساعدة فى عملية بدء ‏الامتحان داخل اللجان، والتنبيه على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة ‏عن أسئلة كل مادة حيث يتم غلق الموقع إلكترونيًا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل ‏مادة.

ونوه الدكتور رضا حجازي، بمنع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل ‏لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقًا لقانون مكافحة ‏الغش، على أن يُقتصر إجراء الامتحان التدريبى على طلاب المدارس الحكومية ‏والخاصة فقط، أما بقية الفئات من طلاب الصف الأول الثانوى يمكنها ‏التدريب على الامتحان بعد تحميله على موقع الوزارة وهم طلاب ‏‏(المنازل- الخدمات- السجون).‏

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وأوضح أنه بالنسبة لطلاب الدمج فلن يخضعوا لهذا الامتحان نظرًا لوجود ‏مواصفات ورقة امتحانية خاصة بهم، على أن يُسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد ‏الامتحان فى تلك المادة.

وأشار إلى أنه حال حدوث أية مشكلات تقنية أثناء عقد الامتحان يُستدعى مسئول ‏التطوير التكنولوجى بالمدرسة للتعامل معها فورًا، على أن تعد كل مدرسة تقرير يومى شامل عن سير الامتحان بالمدرسة.

وطالب‏ رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان ‏واتخاذ اللازم حال حدوث أية مشكلات على أن تضم (وكيل الإدارة التعليمية – مدير ‏التعليم الثانوى بالإدارة – مدير التطوير التكنولوجى بالإدارة).‏

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه بالنسبة للمدارس التى ليس لديها شبكات سوف تقوم الوزارة بتوفير ‏شريحة لتشغيل التابلت أثناء الامتحان، لافتًا إلى أن الامتحان سيعقد فيما درسه الطالب بداية من الفصل الدراسى الثانى .

وشدد على ضرورة التنبيه على مديرى المدارس بطباعة الجدول ووضعه ‏فى مكان ظاهر بالمدرسة وإعلام الطلاب به.