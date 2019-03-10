الثلاثاء ..استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ " تفجير أبراج الضغط العالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".. وذلك لجلسة 12 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.