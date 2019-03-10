"التعليم" تُصدر 16 بندًا بشأن الامتحان التدريبي لأولى ثانوي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا موجهًا لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، يتضمن 16 بندًا بخصوص إجراء الامتحان التدريبي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر عقده خلال الفترة من 24 مارس الجاري إلى 4 أبريل المقبل؛ لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وبحسب بيان صحفي، الأحد، وجه حجازي بضرورة عقد الامتحان بالمواعيد المقررة بالجدول المعلن، على أن يستكمل بقية ‏اليوم الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي، مع مراعاة انتظام الدراسة لبقية ‏الصفوف، فضلا عن إعداد كل مدرسة كشوفا بأسماء الطلاب داخل الفصول ومقارنتها بالرقم المسلسل لجهاز "التابلت" والرقم القومي.

وشدد رئيس قطاع التعليم العام على ضرورة إجراء الامتحان داخل الفصل الخاص بالطالب مع مراعاة ترتيب جلوس ‏الطلاب بطريقة تصاعدية وفقا للرقم المسلسل لـ"التابلت"، الخاص بكل ‏طالب أو كود الطالب، والتأكد من ترتيب جلوس الطلاب بالطريقة الصحيحة المشار إليها.‏

وطالب حجازي بأن يختص مسئول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة بالمساعدة في عملية بدء ‏الامتحان داخل اللجان، والتنبيه على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة ‏عن أسئلة كل مادة حيث يغلق الموقع إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل ‏مادة.

ونوه الدكتور رضا حجازي، إلى منع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل ‏لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقاً لقانون مكافحة ‏الغش، على أن يُقتصر إجراء الامتحان التدريبي على طلاب المدارس الحكومية ‏والخاصة فقط، أما بقية الفئات من طلاب الصف الأول الثانوي يمكنها ‏التدريب على الامتحان بعد تحميله على موقع الوزارة وهم طلاب ‏‏(المنازل- الخدمات- السجون).‏

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وأوضح أنه بالنسبة لطلاب الدمج، فلن يخضعوا لهذا الامتحان نظرًا لوجود ‏مواصفات ورقة امتحانيه خاصة بهم، على أن يُسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد ‏الامتحان في تلك المادة.

وأشار إلى أنه في حال حدوث أية مشكلات تقنية أثناء عقد الامتحان يُستدعى مسئول ‏التطوير التكنولوجي بالمدرسة للتعامل معها فورا، على أن تعد كل مدرسة تقرير يومي شامل عن سير الامتحان بالمدرسة.

وطالب ‏ رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان ‏واتخاذ اللازم حال حدوث أية مشكلات على أن تضم (وكيل الإدارة التعليمية – مدير ‏التعليم الثانوي بالإدارة – مدير التطوير التكنولوجي بالإدارة).‏

وأشار حجازي، إلى أنه بالنسبة للمدارس التي ليس لديها شبكات توفر الوزارة ‏شريحة لتشغيل الانترنت على "التابلت" أثناء الامتحان، لافتا إلى أن الامتحان يعقد فيما درسه الطالب بداية من الفصل الدراسي الثاني .

وشدد على ضرورة التنبيه على مديري المدارس بطباعة الجدول ووضعه ‏في مكان ظاهر بالمدرسة وإعلام الطلاب به.