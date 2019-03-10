محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أرسل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني برقية تعزية لنظيره الإثيوبي، في ضحايا الطائرة التي تحطمت وهي في طريقها من العاصمة الإثيوبية إلى العاصمة الكينية نيروبي، في وقت سابق اليوم الأحد.
وأشار بيان لوزارة الطيران أنه أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته والعاملين بقطاع الطيران المدني المصري لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية والتي أسفر تحطمها عن مصرع 149 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم، داعيا المولى عز وجل أن يلهم جميع أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران ينعي ضحايا الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.