وزير الطيران ينعي ضحايا الطائرة الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أرسل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني برقية تعزية لنظيره الإثيوبي، في ضحايا الطائرة التي تحطمت وهي في طريقها من العاصمة الإثيوبية إلى العاصمة الكينية نيروبي، في وقت سابق اليوم الأحد.

وأشار بيان لوزارة الطيران أنه أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته والعاملين بقطاع الطيران المدني المصري لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية والتي أسفر تحطمها عن مصرع 149 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم، داعيا المولى عز وجل أن يلهم جميع أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.