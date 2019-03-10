بالصور- ركاب محطة مصر يفترشون القضبان بسبب تأخر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شهدت حركة القطارات عبر خطوط الوجه البحري، تكدسًا للركاب على الأرصفة، بعدما تأخرت القطارات.

ورصدت عدسة الخليج 365، تأخر الكثير من القطارات وتواجدها على أرصفة "1 و 2 و3 و4 و 5" بمحطة مصر، و17 و18 و20 بمحطة الشرق، منها "القطار المتجه إلى الإسكندرية في تمام الـ5.30، والمتجه إلى الإسماعيلية في تمام 6.45، والمتجه إلى كفر الشيخ في 6.15، والمتجه إلى الإسكندرية في تمام الساعة 6.30".

وقال أحد العاملين بورش أبوغاطس في تصريحات لمصراوي، إن حركة القطارات غير منتظمة بمحطة مصر عقب الحادث الذي وقع الأسبوع قبل الماضي، وأودى بحياة 22 راكبًا و42 مصابًا.

وأشار إلى أنه "لا يعلم حتى الآن سبب عدم انتظام الحركة، رغم أن الجرارات تعمل بكامل طاقتها".