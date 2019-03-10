أخبار مصر | وكيل البرلمان: اختيار "الوزير" وزيرا للنقل شهد تفاؤل وإجماع أغلب النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان: اختيار "الوزير" وزيرا للنقل شهد تفاؤل وإجماع أغلب النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب باختيار الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل، مؤكدًا أن اختياره شهد تفاؤل وإجماع وموافقة من أغلب نواب البرلمان لقدرته على إعادة الوزارة المنهكة لسابق عهدها.

وأكد "وهدان"، أن الفريق كامل الوزير يتمتع بشخصية القائد وله إنجازات كبيرة على الأرض وهو أحد القادة المهندسين العسكريين الذي شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأشرف علي العديد من المشروعات وحصل علي العديد من الأوسمة، ومعروف لدي المصريين جميعا، موضحًا أن كامل الوزير سيكون على عاتقه إعادة تطوير أهم مرفق خدمي وهو سكة حديد مصر، وهو قادر على ذلك، فهو الذي انجز العديد من المشروعات القومية في أسرع وقت وبأعلى المعايير، الأمر الذي جعله رجل المهام الصعبة داخل القوات المسلحة.

وأشار إلى أن اللواء كامل الوزير يتمتع بسيرة ذاتية تجعله قادر على تطوير أكبر وأهم مرفق يعاني منه جميع المصريين وهو مرفق النقل، مؤكدًا أن هناك توقعات كبيرة بإنجاز اللواء كامل مهام عمله في اسرع وقت.

وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية.

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وتشمل قائمة القوانين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشأن تعديل بعــض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ويصوت البرلمان خلال الجلسة بشكل نهائي على 6 قوانين، وهم مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القـانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.