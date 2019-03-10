أخبار مصر | "الطيب" والقوى العاملة يوقعان بروتوكولا لتدريب طلاب الأزهر على مهارات سوق العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيب" والقوى العاملة يوقعان بروتوكولا لتدريب طلاب الأزهر على مهارات سوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، حيث وقعا على بروتوكول للتعاون، يستهدف تأهيل طلاب المعاهد والكليات الأزهرية على المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن هناك جهودا حثيثة تبذل للحد من مشكلة البطالة، وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري، لافتًا إلى أن البروتوكول الذي وقع اليوم بين الأزهر الشريف ووزارة القوى العاملة يعد خطوة ايجابية في طريق تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، بما يضمن حمايتهم من مخاطر الاستقطاب الفكري والانحراف الخلقي.

من جانبه، أشار وزير القوى العاملة إلى أن البرتوكول يمثل خطوة جيدة للتعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة القوى العاملة؛ بهدف تأهيل طلاب وطالبات المعاهد والكليات الأزهرية لسوق العمل، من خلال جهاز منظومة التدريب المهني التي تمتلكها وزارة القوى العاملة.

وينص البروتوكول على نشر ثقافة العمل بين طلاب المعاهد والكليات الأزهرية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الشباب، كما يستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك؛ والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، بخاصة كليات الهندسة والزراعة التابعة لجامعة الأزهر، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تطوير منظومة التدريب المهني واستحداث مهن جديدة بها.