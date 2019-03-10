انت الان تتابع صحة الشرقية توضح حقيقة إصابة 33 طالبة بـ«فيروس غامض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية لـ«التحرير»، حقيقة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية عن تفشي وباء وفيروس «غامض» يُصيب عددا من طالبات مدرسة «أبو بكر الصديق» الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الصالحية الجديدة، الذي وصلت عدد المصابات به لنحو 33 طالبة من طالبات المدرسة، جرى احتجاز عدد منهم بمستشفى «الصدر» بمدينة الزقازيق، موضحًا أن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه تم إجراء فحوصات وتحاليل عديدة لكل الطالبات ممن تم احتجازهن بالمستشفى، فيما لم تُشر نتيجة الفحص إلى إصابة الطالبات بأي أمراض، على حد تعبيره.

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من جانبه قال الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، إن الهيئة تلقت شكوى من أهالي الطالبات بالمدرسة المذكورة، تفيد بتعرض بناتهن لأعراض إعياء غير معروفة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل طبي والتوجه للمدرسة ليتبين وجود 14 حالة اشتباه بـ«إعياء» -على حد قوله- تم تحويلهن إلى مستشفى