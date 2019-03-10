انت الان تتابع صحة الشرقية توضح حقيقة إصابة 33 طالبة بـ«فيروس غامض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية لـ«التحرير»، حقيقة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية عن تفشي وباء وفيروس «غامض» يُصيب عددا من طالبات مدرسة «أبو بكر الصديق» الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الصالحية الجديدة، الذي وصلت عدد المصابات به لنحو 33 طالبة من طالبات المدرسة، جرى احتجاز عدد منهم بمستشفى «الصدر» بمدينة الزقازيق، موضحًا أن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه تم إجراء فحوصات وتحاليل عديدة لكل الطالبات ممن تم احتجازهن بالمستشفى، فيما لم تُشر نتيجة الفحص إلى إصابة الطالبات بأي أمراض، على حد تعبيره.
من جانبه قال الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، إن الهيئة تلقت شكوى من أهالي الطالبات بالمدرسة المذكورة، تفيد بتعرض بناتهن لأعراض إعياء غير معروفة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل طبي والتوجه للمدرسة ليتبين وجود 14 حالة اشتباه بـ«إعياء» -على حد قوله- تم تحويلهن إلى مستشفى
من جانبه قال الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، إن الهيئة تلقت شكوى من أهالي الطالبات بالمدرسة المذكورة، تفيد بتعرض بناتهن لأعراض إعياء غير معروفة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل طبي والتوجه للمدرسة ليتبين وجود 14 حالة اشتباه بـ«إعياء» -على حد قوله- تم تحويلهن إلى مستشفى «الصدر» بمدينة الزقازيق، منوهًا بأن الكشف الطبي والأشعة على الصدر كانت نتيجتها سلبية، ولم تُشر إلى تعرض أي من الطالبات لالتهابات أو تغيرات مرضية، وهو ما أكده أساتذة الأنف والأذن بمستشفى «الجامعة» بعد عمل منظار حنجري لجميع الطالبات، بالإضافة إلى عمل تحليل صورة دم كاملة، ما تم على أثره وقف المضاد الحيوي لعدم جدواه.
يُشار إلى أن «التحرير» سبق أن نشر تقارير دخول الطالبات وتحويلهن إلى مستشفى «الصدر»، الذي أوضح الاشتباه في إصابتهن بـ«السعال الديكي».
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الشرقية توضح حقيقة إصابة 33 طالبة بـ«فيروس غامض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.