بالأسماء.. السيسي يكرم عددا من شهداء الجيش والشرطة

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى الأمهات المثاليات والآباء وذلك خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. وفيما يلي أسماء المكرمين من القوات المسلحة: عميد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفري، وعقيد أركان حرب مصطفى أحمد السيد، ومقدم طيار سامي محمود عزمي، والرائد عمرو فريد، والرائد مصطفى محمود محمد عبد الله، الرائد محمد عادل رزق، والنقيب إسلام علي أحمد، والنقيب أحمد محمد غنيمي، والنقيب احتياط محمد إمام عبد النبي، والملازم أول سعيد سعودي سعيد إبراهيم.

والمكرمون من شهداء الشرطة: لواء امتياز إسحاق محمد كامل حمودة، رائد إسلام محمد حلمي مشهور نجل اللواء البطل محمد حلمي مشهور، والنقيب على أحمد على أحمد شوقي عبد الخالق.والمكرمون من شهداء ضباط الصف والجنود بالجيش: رقيب أول حسام مصطفى محمد مرجونة، رقيب علاء طلال وهبة أبو ريشة، جندي مصطفى عمار محمود أحمد

والمكرمون من شهداء الشرطة: لواء امتياز إسحاق محمد كامل حمودة، رائد إسلام محمد حلمي مشهور نجل اللواء البطل محمد حلمي مشهور، والنقيب على أحمد على أحمد شوقي عبد الخالق. Advertisements والمكرمون من شهداء ضباط الصف والجنود بالجيش: رقيب أول حسام مصطفى محمد مرجونة، رقيب علاء طلال وهبة أبو ريشة، جندي مصطفى عمار محمود أحمد عمار، جندي أبنوب راغب تكلا، جندي محمد صبري عبد العال.

وتم تكريم الشهداء من أمناء الشرطة: أمين شرطة السيد عبد الحق محمد، جندي بدري عبد الحميد منصور.

والأمهات المثاليات: السيدة عزيزة مخلوف عبد الواحد والدة الشهيد العقيد أركان حرب محمود علي عبده هلال، ونرجس عبدالقادر والدة الشهيد مساعد أول أحمد السيد محمد مصطفى. وكرم الرئيس السيسي، عقيد محمد محمود مصطفى الأب المثالي وهو من مصابي العمليات الحربية، ملازم أول بالمعاش سالم السيد درويش.

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