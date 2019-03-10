انت الان تتابع السيسي: رواتب الجيش والشرطة متواضعة ولم يطلبوا زيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم فداء من أجل الحفاظ على الوطن واستقراره.. مشددا على أنه مهما تم العطاء لأسر الشهداء فإنه لا يساوي أي شئ مقابل تضحياتهم. وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد - "إن شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل بلادهم، ومن أجل أن يعيش المواطنون في سلام". وأعرب عن أمله في أن يستطيع أن يفعل أي شىء لأسرة كل شهيد، مضيفا "ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بهم في مستقر رحمته، وأن يكون هناك نصيب لنا في هذا المقام العالي معهم".

وتساءل الرئيس: "ماذا نقدم للجيش والشرطة؟، وهل يقوموا بوقفات احتجاجية من أجل زيادة مرتباتهم؟"، مشددا على أنهم لم ولن يفعلوا هذا، وأن ما يقدموه لا يعوض بثمن.أوضح "السيسي" أن مرتبات الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاما متواضعة، لافتا إلى أن الجيش لم يطلب يوما زيادة في المرتبات