شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد تسليم معدات رفع كفاءة منظومة النظافة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مراسم تسليم معدات رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة كدعم مقدم من وزارة البيئة للمحافظة من خلال المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع للوزارة، وذلك بحضور سفراء الإتحاد الأوروبي وسويسرا ونائب رئيس بعثة سفارة جمهورية المانيا الإتحادية، ووفد من شركاء التنمية من ممثلي الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KFW ووكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ، وهيئة المعونة السويسرية SECO، وممثلي البرنامج الوطني، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان، الأحد، أن الوزارة أعدت المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة من خلال الجهة الإستشارية المتخصصة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات لتحديد أولويات المشروعات والأنشطة المطلوب تنفيذها، ومنها الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير بما تتضمنه من إنشاء محطات وسيطة ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية، بالإضافة إلى المعدات اللازمة لأداء خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات.

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وأشارت إلى أنه تم دعم المحافظة بهذه المعدات لرفع التراكمات من داخل مصنعي بيلا وسيدي سالم وتطويرهما، والدعم بمعدات رفع كفاءة المنظومة من جرارات ولوادر وماكينات تقليب ومقطورات وتوزيعها على مدن المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض وبرج البرلس وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لدمجهم واشراكهم في تطبيق المنظومة، كما تم إنشاء وحدة للتدخل السريع لمنظومة النظافة تكون مهمتها إزالة أي اسباب للشكاوى.

وشددت الوزيرة على دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي لرفع وعي المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ استراتيجية للاتصال يكون المواطن وخاصة الشباب هم المحرك الرئيسي لها.

ومن جانبه، وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ، أن رفع الوعي البيئي للمواطنين وتحفيز المشاركة المجتمعية في الخطوات التنفيذية للمنظومة والنهوض بها من أهم التحديات التي تواجه المنظومة، إضافة إلى التعاقد مع شركات لجمع المخلفات من المنازل وتحسين النظافة العامة بالأحياء ليشعر المواطن بالتغيير من خلال تشجيع القطاع الخاص ودمج مؤسسات المجتمع المدني، وأشاد بالتعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بمراحله الثلاث في تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

ووجه سفير الاتحاد الأوروبي الشكر لوزيرة البيئة على تحسين إدارة ملف المخلفات الصلبة في مصر، مضيفا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تحسين البيئة وخلق فرص عمل جديدة، وأن مصر من أكثر الدول كفاءة في إدارة مواردها.