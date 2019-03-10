شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يهنئ الوفد بمئوية «1919»: ثورة تآخى فيها الهلال والصليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحياة هي أغلى ما يملك الإنسان، والتضحية بالحياة أعلى مراتب البذل والعطاء، ولا تكون إلا تعبيراً عن الاقتناع والإيمان غير المحدود بأداء الواجب، فالشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا لأوطانهم الحياة.

وأضاف «عبدالعال» خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن مصر تحتفل باليوبيل الذهبي ليوم الشهيد، وهو اليوم الذي يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، والذي يأتي تزامناً مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، القائد العسكري الذي استشهد وسط قواته في الصفوف الأولى من المعركة.

وتابع: «لا يفوتنا في هذا اليوم أن نشيد بما بذله ويبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى، وهي تضحيات لا تقدر بثمن، وبفضل هذه التضحيات تنعم مصر بالأمن والأمان، فلهم منا نحن نواب الشعب كل التحية والثناء عرفاناً بالجميل.

وقال: «لن أمل من التكرار والتذكير، بأن سلعة الأمن غالية، وهي سلعة غير مرئية، لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها، والشواهد المحيطة بنا على ذلك لا تخفى على أحد».

وأضاف: «بإسمكم جميعاً وباسمي أتقدم بالتحية لأرواح الشهداء الكرام البررة، والتحية واجبة لأسرهم على التضحيات الغالية التي قدمها ذووهم، عسى الله أن يسكن شهداءنا فسيح جناته، وأن يعوض أهلهم ويجزيهم عنا خير الجزاء.

ودعا «عبدالعال» الأعضاء للوقوف احتراما وتحية لارواح الشهداء .

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من ناحية أخرى قال «عبدالعال»، إن مصر احتفلت مع العالم في 8 مارس الجارى باليوم العالمي للمرأة، ولقد أثبتت المرأة المصرية نجاحاً في كل المجالات التي خاضتها، وها هي الآن تشغل 12 مقعداً من مقاعد الحكومة، 8 وزيرات و4 نائبات للوزراء، فضلاً عن أن المجلس يحظى بعضوية 90 نائبة، هن مثال حي للالتزام والاجتهاد، وهذا العدد مرشح للزيادة في الفصول التشريعية المقبلة .

وذكر «عبدالعال»: «غني عن البيان أن المجتمع المصري أنزل على مر العصور المرأة مكاناً علياً، واحتفظ لها دوماً بقيم الاحترام والتوقير والبر والمودة، وجاءت الإرادة السياسية في أعلى مراتبها ممثلة في رئيس الجمهورية، لتفصح بوضوح شديد، وعن اقتناع كامل، بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، واجتماعياً، واتخذت القيادة السياسية في سبيل ذلك الوسائل والتدابير اللازمة لجعله واقعاً ملموساً، لا مجرد أفكار ونوايا طيبة» .

وتابع: «بإسمكم جميعاً وباسمي أتقدم بالتهنئة لكل امرأة مصرية على ما قدمته وتقدمه خدمة للبلاد والمجتمع».

وصفقت النائبات بعد نهاية الكلمة ولم يصفق النواب الرجال فعلق «عبدالعال» قائلا :«مفيش حد فيكم بيصفق ليه، حيوا المرأة المصرية، عددهم هيزيد في الفصول التشريعية القادمة هيأوا أنفسكم لكده».

وأوضح أن هذا الشهر هو شهر الاحتفالات، حيث احتفلت مصر بمئوية ثورة 1919، وهي الثورة الشعبية الأولى في مصر التي تآخى فيها الهلال والصليب، وكانت مقدمة لحصول مصر على استقلالها بموجب تصريح 28 فبراير 1922، كما منحت هذه الوزارة مصر دستور 1923 الذي منح مصر برلمانا شعبيا ولد في هذه القاعة عام 1924 .

وعقب بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الاحتفال بيوم الشهيد تزامن مع مئوية 1919 التي هي فخر لكل مصري فهي ثورة فريدة مازال يؤرخ لها المؤرخون، ولا نظير لها في العالم لأنها لم تقم لهدف فئوي أو صراع طبقي وثورة شارك فيها المصرين جميعا باشاوات وأصحاب الجلاليب الزرقاء والعمال .

وأضاف «أبو شقة»، أن هذه الثورة احتفل بمئويتها الجامعات ومنها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فهذه الثورة تؤكد أنه منذ 100 عام كانت هناك إرادة حقيقية لشعب اجتمع على إرادة واحدة وتحت شعار واحد «نموت نموت وتحيا مصر».