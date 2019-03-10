شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «BOSCH» الألمانية لـ«مدبولي»: سننشئ مركزًا إقليميًا للشركة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، كونراد باجنستيرت، رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بوش الألمانية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

واستهل «باجنستيرت» اللقاء بالإعراب عن تطلع شركة بوش للاستثمار في مصر عن طريق إنشاء مصنع كبير لمنتجات الشركة، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون بمثابة مركز إقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الشركة تستهدف تصدير نحو ٦٠٪؜ من إنتاج المصنع للخارج، بما يعنيه ذلك من زيادة دخل مصر من العملة الصعبة.

وأضاف باجنستيرت أن اختيار شركة بوش لمصر تم بعناية وبعد دراسة الحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر على مستوى البنية التحتية، وكذا موقعها كدولة إقليمية هامة في الشرق الأوسط.

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من جانبه صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى رحب من جانبه بما ذكره مسؤول شركة بوش، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة ضخها في مصر.

وأثنى مدبولي على قرار الشركة بالاستثمار في مصر، مؤكداً أن مناخ الاستثمار الحالي جعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأن موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين دول المنطقة يجعل من مصر البوابة المثلى للولوج إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كافة التيسيرات الممكنة لشركة بوش، حتى يتسنى لها بدء العمل في مصر في أسرع وقت ممكن.

وكلف رئيس الوزراء، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بمواصلة المباحثات مع الشركة، وإحاطة رئيس الوزراء بالنتائج النهائية بشأن الموقع المقترح لإنشاء المصنع وكافة التفاصيل الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع خطوات بدء استثمارات شركة بوش في مصر.