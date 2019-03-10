شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران ينعى ضحايا الطائرة الإثيوبية: خالص التعازي والمواساة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، برقية تعزية لنظيره الإثيوبي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته للعاملين بقطاع الطيران المدني المصري، لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، والتي تحطمت صباح الأحد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم جميع أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.

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أعلنت السلطات الإثيوبية، أن 6 مصريين، ضمن ضحايا الطائرة البوينج المنكوبة التي تحطمت وعلى متنها 157 شخصًا، والتي كانت في طريقها إلى كينيا، ينتمون لـ33 دولة.

وكشفت وسائل إعلام إثيوبية أن حادث تحطم الطائرة الإثيبوية، صباح الأحد، خلف مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وأقلعت الطائرة، من طراز بوينج 737-800 ماكس، من أديس أبابا في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

تحطم طائرة ركاب إثيوبية بالقرب من أديس أبابا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية بالقرب من أديس أبابا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية بالقرب من أديس أبابا