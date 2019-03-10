شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثورات الربيع العربي.. مصر مركز بديل لطباعة كتب «دول الأزمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فارقة على مناحٍ عدة أبرزها أنها الدورة الأولى للمعرض في التجمع الخامس في مواجهة تهديدات عزوف الجمهور والناشرين، لكنها أتت لتتغلب على هذا كله، لكن سببًا آخر لتميّز تلك الدورة كان مشاركة دور نشر من بلدان كسوريا، وليبيا، واليمن، والسودان، وهي أسماء ارتبطت في أذهاننا خلال السنوات السابقة بأخبار الحرب والنزاعات، لكن يبدو أنه ما زال بين حطام الأبنية ورائحة البارود حرّاس للثقافة والكلمة.

«المصري اليوم» رصدت كيف تحولت مصر إلى مركز بديل لطباعة كتب دور النشر من دول النزاعات العربية، حيث ولّت وجهها قِبَل القاهرة كعاصمة للطباعة والنشر والتوزيع بعد كساد أسواق الكتاب فيها، هؤلاء الناشرون بعضهم جاء من خارج مصر، والبعض الآخر استقر في القاهرة، لممارسة أعماله من الطباعة والنشر والتوزيع، وكان مبررهم في ذلك جودة الطباعة ومناسبة الأسعار وسهولة إجراءات الشحن من مصر إلى باقى الدول، وكان التواجد الأبرز لدور نشر سورية، تنوعت عناوينها بين الكتب الدينية والتعليمية وكتب الأطفال، فضلا عن الترجمات والكتب الأدبية والتاريخية، البعض جاء من سوريا ولكن الأغلب مقيم في مصر واختار القاهرة لطباعة كتبه في محاولة لفتح سوق جديدة له.

منذ 30 عامًا احترف رضوان عيسى، صاحب دار رضوان السورية ومقرها مدينة حلب، مهنة الطباعة والنشر، إلا أن الأحداث بالداخل السورى اضطرته إلى تركها والإقامة في مصر منذ ست سنوات، أعاد خلالها نشاط دار الرضوان التي تخصصت في الكتب التعليمية وكتب الأطفال، بعد أن فقد مطبعته التي تجاوز عمرها 20 عامًا في حلب بسبب الحرب، حيث يطبع الكتب في مصر ويرسلها إلى سوريا للتوزيع في المكتبات وأيضا يشارك في المعارض الدولية المسموح فيها لمشاركة السوريين سواء باسم دار الرضوان أو بالوكالة.

لدى رضوان إقامة سياحية، إلا أن إجراءات تجديد الإقامة، وعدم السماح للسوريين بإصدار تراخيص تأسيس دور نشر أبرز عائق أمامه وبالتالى كان البديل في عرض كتب الدار في المعارض الدولية.

يقول رضوان إنه يشارك في جميع المعارض العربية، حيث يرسل الكتب إلى وكلاء له لعرض الكتب في المعارض الدولية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على طباعة الكتب التعليمية، وكتب الأطفال والتى يوزعها على المراكز التعليمية السورية بالقاهرة والتى تعزز انتماء الأطفال إلى بلدهم الأصلى.

كانت السوق السورية منافسًا قويًا للسوق المصرية في الطباعة، وذلك لأن جودة الطباعة في سوريا أفضل إلا أن أسعار الطباعة في مصر كانت أقل، وهذا ما لفت أنظار الناشرين السوريين للطباعة في مصر لعدم فقدان تجارتهم.

حوالى 30 دار نشر سورية تقيم وتطبع كتبها في مصر، كما يقول رضوان، ويضيف: «مصر أصبحت مركزا بديلا لنا، فالجميع يحاول أن يعمل حتى لا نفقد مهنتنا وأيضا حتى لا يتوقف قطاع النشر في سوريا، ولا نفقد وكلاءنا في الدول أو مشاركتنا المختلفة في المعارض الدولية».

وبرر رضوان إقبال الناشرين السوريين على الطباعة في مصر بسبب رخص ثمن الطباعة ومستلزماتها بقوله إن «الطباعة في مصر أرخص من سوريا حاليا حوالى 35% بالإضافة إلى أن الجودة جيدة، وأوضح أن أسعار الورق والطباعة والتغليف أقل من سوريا، وقال إن مصر تتوافر فيها الجودة حسب السعر، وبالتالى نختار الجودة التي تناسب السوق السورية والأنسب في السعر، حيث يطبع رضوان مرتين في العام حسب حاجة السوق».

لم تقتصر مشاركة دول الأزمات على مشاركة سوريا فقط، بل شهد معرض الكتاب مشاركة دور نشر يمنية، فرغم صعوبة نقل الكتب من اليمن إلى مصر إلا أن عبدالعليم أحمد، مسؤول مكتبة خالد بن الوليد اليمنية، شارك في معرض الكتاب الذي اعتاد المشاركة فيه منذ سنوات، ولكن بسبب تعرضه للتوقيف أو تعرض الكتب للتلف في اليمن قرر طباعة الكتب في مصر قبل عرضها في المعرض أو إرسالها لليمن لتقليل التكاليف.

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قال عبدالعليم أحمد لـ«المصرى اليوم» إنه نتيجة للمشاكل التي تمر بها اليمن توقفت أغلب المطابع، بالتزامن مع عدم توافر الورق نتيجة الحرب، وهكذا أصبحت الطباعة عالية التكاليف وتأخذ وقتًا أطول كذلك، وحتى إذا تمكنت من الطباعة فلن تستطيع توزيع منتجك من الكتب، بسبب الحرب، لذا جاءت فكرة الطباعة في القاهرة كبديل عن اليمن، لعدة أسباب أبرزها انخفاض تكاليف الطباعة من سعر الورق وتوافر المطابع، وكذلك التوزيع أسهل في القاهرة ويمكن شحن جزء من الكتب إلى اليمن كذلك، وأيضًا لأن القاهرة منفتحة على العالم العربى بشكلٍ خاص وعلى العالم كله كمركز ثقافى مهم، وأخيرًا وجود جالية يمنية كبيرة في القاهرة من الطلاب الدارسين في الجامعات المصرية والمواطنين، لذا فهؤلاء يمثلون جمهورًا أساسيًا للدار اليمنية.

يواجه عبدالعليم أحمد مخاطر عدة بالعمل في حقل النشر بين 70 دارًا هي الصامدة من أصل 400 كانت قائمة في اليمن قبل الحرب، فإلى جانب التكاليف الباهظة في الطباعة والشحن الجوى، تواجه إصداراته مخاطر المصادرة أو الحرق رغم عدم تعرضها لموضوعات سياسية، وتلك الأخطار التي وصلت إلى أسرته كذلك، حيث اعتقل أخوه الذي يتولى الإشراف على أعمال الدار في اليمن، خلال تواجد «عبدالعليم» في القاهرة، وهو المصير الذي يهدد الأخير أيضًا فور وصوله لأراضي وطنه.

بدأ «عبدالعليم» بطباعة 6 عناوين في القاهرة شارك بها في معرض الكتاب المنتهى، وتعامل فيها مع مطبعتين في القاهرة تربطه بهما صداقة قبل سنوات، حيث يقول إنه يحرص على توثيق كتبه لحفظ حقوق النشر، وهو لا يواجه تضييقا بهذا الأمر في القاهرة، حيث يتولى هو أو المطبعة إنهاء تلك الإجراءات، وهو يشير إلى أن موضوعات كتبه تنحصر بين التاريخية والأكاديمية لذا فهى لا تقترب مما قد يستوجب المنع، موضحًا أنه في اليمن كان يجد سهولة في إصدار أرقام الإيداع والتوثيق أيضًا لكن كانت تواجهه أخطار الرقابة اللاحقة من معارضة كل فصيل لموضوعات كتبه، والتى تسببت في حرق جزء كبير من إحدى شحنات الكتب في واحدة من النقاط التفتيشية باليمن.

يخطط «عبدالعليم» لفتح مكتب له لمباشرة أعماله بالقاهرة، من خلال شحن كتب دور النشر المصرية إلى اليمن، ومتابعة أعمال الطبع في القاهرة، وكذلك ليكون منطلقًا لدار النشر للمشاركة في المعارض العربية التي يكون أيسر شحن الكتب لها من القاهرة بدلًا من اليمن، لذا فهو يفكر في إلحاق مخزن دائم لكتبه بالمكتب المستقبلى كذلك، ويبدو مالك دار خالد بن الوليد، متمسكًا بتواجد كتبه في اليمن رغم الحرب، حيث يفسر أنه يصدر عناوين تتناول تاريخ اليمن بشكل خاص وأخرى أكاديمية للطلاب اليمنيين، لكنه يقول إنه إذا توسّع، واستقر في القاهرة يمكن أن يتبنى أعمالًا لكتاب مصريين وعرب.

ومن الدول التي اعتادت طباعة كتبها في مصر كبديل عن الصين جنوب السودان، فلدى الجنوب دار نشر وحيدة، تطبع كتبا تنتمى إلى السودان وإلى الجنوب باللغات العربية والإنجليزية، وبعد أن كانت تطبع عناوينها في الصين اختارت القاهرة مكانًا للطباعة بسبب سهولة الإجراءات ورخص الأسعار، وسهولة الشحن، وهذا ما قالته جيتا، مديرة دار رفيقى للنشر بجنوب السودان لـ«المصرى اليوم».

توضح «جيتا» أن جنوب السودان يخلو من مطابع الكتب، فقطاع النشر هناك متوقف نسبيا بسبب الأحداث المتوالية بالجنوب، وبالتالى لجأت الدار إلى طباعة الكتب التي تصدرها، سواء باللغات العربية أو الإنجليزية في العاصمة السودانية الخرطوم، إلا أن إجراءات الطباعة داخل السودان صعبة على حد قولها نظرا لوجود رقابة صارمة على قطاع النشر بالخرطوم، بالإضافة إلى أنه تم حظر العديد من الكتب لكتاب من السودان، ولديهم شهرة وهم حاصلون على جوائز، وعند مشاركتنا معرض القاهرة الدولى للكتاب، منذ خمسة أعوام كانت لدينا معاناة، بسبب شحن الكتب من الصين لجنوب السودان ثم من جنوب السودان إلى مصر للمعرض، وكانت الكتب تتأخر إلى منتصف موعد المعرض، وبالتالى تكبدنا خسائر لهذا، بالإضافة إلى أننا وجدنا أثناء مشاركتنا في معرض الكتاب بالقاهرة جودة الكتب المطبوعة بالقاهرة وأنها تنافس الكتب الصينية، ونظرًا للجودة وتوفيرًا للنفقات وأيضا لفتح أسواق جديدة للكتاب السودانى والجنوب سودانى قررنا الطباعة في القاهرة وتوزيع كتب الدار بالمكتبات الكبرى، وأصبح لدينا تعاون مع أكثر من دار نشر كبرى حاليا.

وعن إجراءات طباعة الكتب في مصر قالت إن الدار ترسل الكتاب إلى المطبعة، ثم يتم عرضه على المصنفات وفى خلال ساعة نحصل على رقم الإيداع وتسجيل الكتاب، ثم يتم توزيعه على وكلائنا وهى مكتبات كبرى، وأوضحت أن الكتب التي يتم طباعتها في مصر هي كتب أدبية وتاريخية.

وعن حجم تصدير الكتاب المصرى للخارج بالمقارنة مع الأسواق العالمية، يقول أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات: «حصة مصر من تصدير الكتاب المصرى سواء المدرسى أو الثقافى تتراوح بين 20 و30 مليون دولار وهذا رقم ضعيف جدا بالنسبة للسوق المصرى، لأنه سوق واعدة ولدينا علاقات مع أسواق أوروبية، وأفريقية وعربية.

وأضاف: «عانى قطاع الطباعة والنشر بعد ثورات الربيع العربى من الركود وخاصة بعد خسارة العديد من الأسواق العربية التي كانت تغطيها السوق المصرية بالكامل مثل السوق الليبية، حيث كانت لمصر السيطرة على طباعة الكتاب المدرسى والثقافى في ليبيا بالكامل، ذلك اختفى نسبيا بعد 2011 بسبب الأوضاع في مصر وفى ليبيا، مما سبب خسارة فادحة لمطابع كثيرة عانت من خسائر فادحة، وتكاد تكون أغلقت بسبب توقف العمل في السوق الليبية، ولكنه بدأ العودة تدريجيا إلى السوق المصرية خلال العامين الأخيرين». وتابع: «أما السوق السورية فكانت قبل 2011 أهم منافس لنا، وحاليا أصبحت السوق المصرية منفذا بديلا للسوق السورية في طباعة الكتب ولجأ لنا الكثير من دور النشر السورية».

«رشاد»: نخاطب بعض الدول لفصل السياسة عن الابداع

يقول محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن دور النشر الباقية من دول النزاعات العربية مثل سوريا واليمن وليبيا، تجد بعض الصعوبات في ممارسة مهنتهم في ظل أوضاع بلادهم وكذلك ما يقابلونه من تضييقات في بعض الدول، والتى يعمل الاتحاد على حلها بشكلٍ مستمر. ويؤكد «رشاد» لـ«المصرى اليوم»، أن من أبرز المشكلات هي عدم السماح لجنسيات محددة من بين تلك الدور في المشاركة في بعض المعارض العربية وخاصة الدور السورية التي لا يتم منحها تأشيرة دخول بدول معينة للمشاركة في معارضها، بسبب منع تلك الدول دخول السوريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يخاطب تلك الدول ليتعاملوا مع الثقافة والابداع، ودور النشر بعيدًا عن السياسة بمنطق أن السياسة تفرقنا والثقافة تجمعنا، كما يتفاوض الاتحاد مع المعارض العربية لتوفير أسعارًا خاصة للإيجارات لدور النشر المنتمية لتلك الدول لمساعدتها على الاشتراك وتحمل أعباء الشحن وغيره. ويضيف رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن كثيرا من تلك الدور اتجهت للطبع بالقاهرة لما توفره العاصمة المصرية من تسهيلات مقارنة بما تواجهه تلك الدور في بلادهم، ووصل الأمر ببعض منهم بالاستقرار نهائيًا في القاهرة، وحتى توفيق أوضاعم والاشتراك في عضوية اتحاد الناشرين المصريين وممارسة مهامهم كأى دار نشر مصرية، فيما يوضح الناشر محمد رشاد، أن هناك مشكلة تواجهها تلك الدور هي التعامل مع الجمارك المصرية في دخول وخروج إصداراتهم سواء للمشاركة في معارض دولية أو نقلها إلى بلادهم، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على حل تلك المشكلة بالتعاون مع الاتحاد المصري.