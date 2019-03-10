متحدث "النواب": الرئيس السيسي ينتصر للدستور والقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث برسائل واضحة للرأي العام العالمي والمصري، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، ووضع الشعب المصري بجميع توجهاته السياسية والحزبية أمام مسئولياته للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأوضح المتحدث- في بيان صحفي اليوم الأحد ـ أن الرئيس السيسي دائمًا ينتصر للدستور والقانون، وأن ذلك تجلى في موقفين، الأول: عندما رشح الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل واستشهد برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال في سبب تأخير إصدار القرار الجمهوري لأن البرلمان لم يكن منعقدا.

وأضاف: "أما الموقف الثاني فتجلى في إعلان الرئيس السيسى محاسبة المتسبب فى حادثة حريق"محطة مصر" الأخير وفق القانون، وتشديده على عدم تهاون الدولة فى حقوق المواطن المصري".

ولفت النائب صلاح حسب الله إلى أن الرئيس السيسى كان واضحا عندما قال: إن "حرصنا كان على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود، وأنه لا يخشى على المصريين من الخارج بل من الداخل، الدماء بذلت من أجل حماية الناس والوطن والحفاظ عليه".