مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الطائرة الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأحد، وعلى متنها 157 شخصا منهم 6 مواطنين مصريين.

وتقدمت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - ببالغ التعازي والمواساة لأسر كافة الضحايا، بمن فيهم المواطنون المصريون، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت مصر، قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بالتواصل مع السلطات الإثيوبية المعنية لمتابعة الأمر وكافة الإجراءات ذات الصلة.