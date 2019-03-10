الأزهر ينعى ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، ضحايا طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، اليوم الأحد 10 مارس 2019، وهي متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها.

وتقدم الأزهر الشريف، في بيان له الأحد، بخالص التعازي لإثيوبيا، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله – عز وجل- أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.