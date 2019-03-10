بعنوان "مصر تنطلق".. الحكومة تُسلم تقريرها نصف السنوي للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات

سلم مجلس الوزراء، الأحد، تقريرًا نصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأشهر الـ6 الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.

وحمل التقرير عنوان: "تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، يوليو - ديسمبر 2018.. مصر تنطلق"، وجاء في كتيب بلغ نحو 140 صفحة.

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وجرى تقسيم الكتيب، وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتي تتمثل في: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل 6 أشهر بما يتم تنفيذه.

ووجه مدبولي، الشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، متابعًا: "هدفنا -كحكومة وبرلمان-واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين".