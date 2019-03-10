مصر | "مقطع فيديو لشهادة أحد الهاربين من سجن 430" ضمن أحراز اقتحام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقطع فيديو لشهادة أحد الهاربين من سجن 430" ضمن أحراز اقتحام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، فض الأحراز في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وضمت الأحراز، أسطوانة مدمجة تحتوي على مقطع فيديو لشهادة أحد الهاربين من سجن وادي النطرون، يظهر فيه شخص يرقد على أحد الآسرة ويقوم شخص بالتسجيل معه لا يظهر بالمقطع المسجل ويسأله عن كيفية الهروب من السجن، ويخبره بأنه كان محكوما عليه بعقوبة 3 سنوات في سجن 430، وأن بعض الأشخاص اقتحموا السجن وقامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز عليهم وانسحبوا من السجن وقام الأشخاص الآخرين بإخراجهم من السجن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.