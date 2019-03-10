أخبار مصر | وزير الأوقاف يهنيء كامل الوزير بترقيته لرتبة فريق

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفريق كامل عبد الهادي الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترقيته لرتبة فريق.

وتمنى وزير الأوقاف، التوفيق للفريق كامل الوزير في المهام العظيمة في خدمة الوطن .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا، الأحد، بترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة للقوات المسلحة، إلى رتبة فريق.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء كامل الوزير بتولى حقيبة وزارة النقل خلفا للدكتور هشام عرفات، وفيما يلي رصد بابرز الملفات التي سيكون لها الاولوية على طاولة وزير النقل الجديد.

منظومة السكك الحديدية:

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تعاني السكك الحديدية في مصر من إهمال نتج عنه الكثير من الأحداث أخرها حادث حريق محطة مصر برمسيس، فبراير الماضي، كذلك عدم انضباط مواعيد تشغيل القطارات، العمر الذي لاقى حالة من غضب الجمهور.

بالإضافة لتحديد قيمة الدعم على أسعار تذاكر السكك الحديد، خاصة مع حالة التطوير التي كانت وزارة النقل تضعها ضمن خطتها وذلك بعقد توريد عربات جديدة.

تحديد موقف السكك الحديدية من الخصخصة وإعادة الهيكلة، خاصة مع حالة التخبط التي تعانيها الهيئة منذ فترات كبيرة.

تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، عوضا عن النقل على الطرق، وانعكاس ذلك على اسعار هذه البضائع بالأسواق.

إعادة تأهيل العامل البشري بالهيئة، للنهوض بكافة مشروعات التطوير.