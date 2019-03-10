أخبار مصر | "أبو هاشم": رسائل "السيسي" اليوم تضمنت تأكيده على حماية الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو هاشم": رسائل "السيسي" اليوم تضمنت تأكيده على حماية الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور محمد أبو هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم بالندوة التقيفية للقوات المسلحة احتفالا بذكرى اليوم الشهيد، والتي أكد خلالها لجميع العالم أن مصر لن تكون لقمة سائغة للطامعين، وأنها محمية بجيشها الوطني وشرطتها الباسلة وشعبها المتماسك ومؤسساتها القومية.

وأوضح أبو هاشم في بيان إعلامي أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل طمأنينة لجميع المصريين بأن بلادهم تسير في طريقها الصحيح الذى يرفض الخطأ ويحافظ على أرواح المواطنين .

وأشار عضو البحوث الإسلامية، إلى أن رسائل الرئيس السيسي تضمنت تأكيده على حماية الشباب الذين يحاول المخربون اختطافهم لشحنهم ضد بلادهم بأكاذيب وشائعات ليجعلوهم قودا لحملات الفوضى والتخريب .

ودعا أبو هاشم المؤسسات الدينية والتربوية والتثقيفة إلى مساندة جهود الدولة في جماية الشباب من فوضى السوشيل ميديا التى تديرها كتائب تخريبية ضد مصالح الأوطان .