أخبار مصر | مصر تعزي في الطائرة الإثيوبية.. وتتابع الضحايا المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تعزي في الطائرة الإثيوبية.. وتتابع الضحايا المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية اليوم، وعلى متنها 157 شخصا منهم 6 مواطنين مصريين.

هذا، وتقدّم مصر بالغ التعازي والمواساة لأسر كافة الضحايا، بما فيهم المواطنين المصريين، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتؤكد مصر على قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بالتواصُل مع السلطات الإثيوبية المعنية لمتابعة الأمر وكافة الإجراءات ذات الصلة.