أخبار مصر | سيلفيا نبيل: الأرقام الواردة في البيان الختامي للجامعات غير مطبقة على أرض الواقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل: الأرقام الواردة في البيان الختامي للجامعات غير مطبقة على أرض الواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، جدلا واسعا حول جودة مؤشرات قياس الآداء الخاصة بموازنة البرامج والأداء بالنسبة للجامعات.

وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم لمناقشة البيان الختامي لموازنة ١٧١٨ طبقا لموازنة البرامج والأداء، أكدت النائبة سيلفيا نبيل على أن الأرقام الواردة في البيان الختامي غير مطبقة على أرض الواقع بالصورة المطلوبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر متوقع لأن ١٧١٨ هو العام الأول لتطبيق موازنة البرامج والآداء.

وأضافت سيلفيا نبيل أنه يجب وضع حد لتلك المشكلة، وبالتالي ستعقد اللجنة اجتماعا لها الثلاثاء ١٩ مارس القادم، بحضور نائب وزير التعليم العالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وممثلي المالية والتخطيط والأمين العام للمستشفيات الجامعية، لوضع آلية لحل المشكلة بدءا من الربع الثالث ل ١٨١٩.

من جهته طالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بإدراج أن لجنة الخطة والموازنة غير راضية عن آداء الجامعات بصفة عامة في تنفيذ موازنة البرامج والآداء، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، على أن توافي اللجنة بصورة جدول الأعمال وفيها هذا البند.

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وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن الاجتماع القادم يجب أن يخرج بآلية لحل تلك المشكلة، ووضع خطوات واضحة للحل، مطالبة وزارة التعليم العالي بالضغط على الجامعات لتطبيق موازنة البرامج والآداء بالشكل الأمثل، في الربع الثالث لموازنة العام المالي الحالي.

وطالبت اللجنة بتقرير المتابعة عن آداء الجامعات في تقديم موازنة البرامج والآداء.

من جهته طالب محمد السبكي وكيل وزارة المالية وزارة التعليم العالي بضرورة إرسال موازنة كل هيئة موازنية على حدة وإرفاق تقرير نهائي بهم، حتى نصف العام ١٨١٩.

وأوضح ممثل وزارة التعليم العالي أن الوزارة لديها ٦٣ جهة، يحتاجون لآلية يتم وضعها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لإخراج موازنة برامج وآداء أكثر دقة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع حاليا آلية لمحاسبة الجامعات حال تقصيرها.