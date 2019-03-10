أخبار مصر | "رسالة من شهيد".. ننشر تفاصيل الندوة التثقيفية الـ 30 بحضور الرئيس السيسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رسالة من شهيد".. ننشر تفاصيل الندوة التثقيفية الـ 30 بحضور الرئيس السيسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائع الندوة التثقيفية الثلاثون التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان "شهداؤنا فى قلوبنا" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم.

سلام الشهيد

بدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، أعقبه فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان (سلام الشهيد) تناول لمحات من حياة الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذى أستشهد فى التاسع من مارس عام 1969 كما تناول الفيلم تضحيات الشهداء التى ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن.

منزلة الشهيد

وألقى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محاضرة بعنوان "منزلة الشهيد" أشار فيها إلى المكانة الرفيعة التي يكرم بها الله عبادة الذين أختصهم بالشهادة هم وأهلهم، موضحًا أن الشهداء الحق هم من يدافعون عن الأوطان ويقدموا أرواحهم من أجل أن ينعم غيرهم بالحياة والأمن والإستقرار، وليس من يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ويسعون إلي القتل والترويع وتخريب الأوطان، مؤكدًا أن إعلان الجهاد للدفاع عن الوطن

هو حق الدولة وليس لأى جماعات أو أفراد، مشيرًا إلى فضل ومكانة الشهيد وجزاءه فى الجنة بما قدمه من بطولة وتضحية من أجل إعلاء كلمة الحق والدفاع عن الوطن وصون مقدساته، ووجه وزير الأوقاف التحية والتقدير لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن.

الوعى والإيمان

وقدم الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب محاضرة بعنوان ( الوعى والإيمان ) أشار فيها الى مختلف العوامل المؤثرة على تشكيل الوعى الحقيقى لدى الانسان وهى الزيادة السكانية والتفاوت الثقافى بين الفئات وإختلاف القيم بين مجتمع وآخر وإختلاف مستويات التعليم، كما أستعرض المؤسسات والجهات التى تساهم فى بناء الوعى ومنها التعليم والمؤسسات الدينية والثقافية والشبابية والإعلام، كما تناول العلاقة بين الوعى والإيمان مؤكدًا أن الوعى الحقيقى يصل للإيمان الصحيح وهو السبيل للحفاظ على الأوطان، كما تناول تطور وسائل الإعلام الإلكترونى وخطورتها على تشكيل الوعى، مؤكدًا أن الوعى الحقيقى هو الطريق الصحيح للإنتصار فى كل المعارك التى يخوضها الوطن على عكس الوعى الزائف الذى يدمر الأوطان.

"رسالة من شهيد".. فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية

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وشاهد الرئيس السيسى فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان (رسالة من شهيد) تناول نماذج مشرفة لبطولات وتضحيات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن وحماية شعبة العظيم، كما جسد الفيلم الذى أستخدمت فيه أحدث تقنيات التصوير والإخراج مسيرة عطاء هؤلاء الأبطال فى حربهم ضد الإرهاب الأسود لتظل دائمًا ذكراهم العطرة نبراسًا يضئ الطريق للأجيال القادمة، وصافح الرئيس السيسى السيدة غالية السيد محمد خليفة التى تبلغ من العمر 105 عام وقدمت للوطن شهيدين دفاعًا عن أمنه وإستقراره.

ذكريات وبطولات الشهداء

وتضمنت الندوة فقرة بعنوان " ذكريات وبطولات الشهداء " تحدثت خلالها زوجة الشهيد عقيد اح مصطفى الوتيدى ووالدة الشهيد جندى محمد صبرى عبد العال عن بعض المواقف التى لا تنسى فى حياة هؤلاء الابطال الذين لبوا نداء الواجب وكانوا طوال حياتهم نموذجًا للقيم والمبادئ الاصيلة وقدوة يحتذي بها لكل من حولهم في الايمان والوفاء وحب الوطن، كما تحدث العميد اح أحمد الغنام والعميد اح محمود الغنام من مقاتلين شمال ووسط سيناء عن جهود مكافحة الإرهاب وعقيدة الجيش المصرى وبطولات الشهداء الذين رافقوهم خلال مواجهتهم مع الإرهاب.

حكاية شهيد

وقدم الطفل آدم أشرف فقرة شعرية بعنوان " أنا أبن الشهيد – حكاية شهيد " عبر خلالها عن بمشاعر صادقه ألهبت حماس الحاضرين عن فخر وإعتزاز أبناء الشهداء بتضحيات أبائهم من أجل الوطن مشيرا الى فضل الشهداء ومكانتهم الغالية فى قلب كل مصرى عاشق لتراب وطنه.

كما شملت الندوة فقرة فنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية قدم خلالها الفنان محمد فؤاد والفنان أحمد جمال والفنانة مروة ناجى مجموعه من الأغانى الوطنية التى تجسد مكانة الشهداء عبروا خلالها عن المشاعر الوطنية الصادقة التى تجول بخاطر كل مواطن مصرى عاشق لوطنه وقواته المسلحة، كما قدم المنشد مصطفى عاطف فقرة غنائية فى حب مصر.

الرئيس يكرم أسر الشهداء

وفى لمسة وفاء لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين لبوا نداء الواحب وقدموا ارواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء خلال معارك الإستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا خلال المواجهات التى تخوضها مصر لمكافحة الإرهاب على أرض سيناء الغالية، كما قام الرئيس السيسى بتكريم الأم المثالية والأب المثالى لأسر شهداء ومصابى للقوات المسلحة.

وفى ختام الندوة قام الرئيس السيسى بترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى رتبة الفريق مقدمًا له الشكر على الإنجازات التى قام بها خلال عمله كرئيس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

حضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبه الجامعات المصرية.