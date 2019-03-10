انت الان تتابع من دفاتر ثورة 1919.. 4 مدن كسرت شوكة الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المنياوية أجبروا جنود الإنجليز على ارتداء ملابس السيدات.. وأهالي الشوبك قطعوهم بالفأس.. والدمايطة أعلنوا الاستقلال وشكلوا وزارة لقطع الطرق والمواصلات

ما إن اشتعلت نيران ثورة 1919 وخرج الأهالي فى ربوع مصر، لمواجهة الاحتلال، والمطالبة باستقلال البلاد والإفراج عن زعيمها وعودته من المنفى، حتى جن جنون الإنجليز، ليخرجوا إلى الشوارع ويلقوا القبض على من تقع عليه أنظارهم، ويشعلوا النيران فى المنازل، لكن الشعب وكعادته التى لن يتخلى عنها واجه هذا الظلم والاستبداد بكل قوة وشجاعة. فكرة استقلال المدن والمحافظات كان الغرض منها، هو لفت انتباه العالم لرفض المصريين، نفي زعيم الأمة سعد زغلول، وكذلك رغبته فى إنهاء الاحتلال.

بلد الدم والعسل "إمبراطورية حتاتة" بامتداد مراكزها التسعة، كان يستعد ويتجهز أهالي المنيا، للقضاء على كل الجنود الإنجليز القادمين من القاهرة، لكن الشرارة الأعظم كانت فى مدينة ديرمواس، بعدما تجمع ما يقرب من الـ4 آلاف مواطن على شريط السكة الحديد، حاملين "بلاليص" العسل، ليهاجموا القطار دفعة

بلد الدم والعسل "إمبراطورية حتاتة"

بامتداد مراكزها التسعة، كان يستعد ويتجهز أهالي المنيا، للقضاء على كل الجنود الإنجليز القادمين من القاهرة، لكن الشرارة الأعظم كانت فى مدينة ديرمواس، بعدما تجمع ما يقرب من الـ4 آلاف مواطن على شريط السكة الحديد، حاملين "بلاليص" العسل، ليهاجموا القطار دفعة واحدة، ويقتلوا الضباط والجنود، كان من بينهم المارجور جارفر والملازم للسي فيما انتحر مفتش السجون القائمقام بوب داخل مفحمة القطار، بعدما رفض ارتداء ملابس السيدات كباقي جنوده وضباطه، هربا من بطش الأهالي.

هذه الجموع التى وقفت فى مدينة ديرمواس بانتظار القطار للقضاء على جند المحتل، كان لها قائد ربما لم ينصفه التاريخ، كباقي الذين قدموا بطولات فى حينها، وهو الدكتور خليل أبو زيد، الذي أعدم ومعه 15، وحكم بالسجن المؤبد على 20 آخرين، لكن هذه الواقعة لم تكن الوحيدة التى عاشتها واحدة من أولى المحافظات التى قررت مواجهة الاحتلال.



فما إن نفي سعد زغلول، حتى تعالت الأصوات المطالبة باستقلال المدن، وكان من بين هذه الأصوات الشيخ أحمد حتاتة، الذي أعلن استقلال المنيا بضواحيها، وأقام لنفسه إمبراطورية، كان جيشها من الخفراء وبعض المتطوعين من الشباب والشيوخ، وشرع فى تشكيل حكومة لتيسير شئون المحافظة أو الإمبراطورية كما سماها حينها، لكن هل يقبل الإنجليز هذا؟

هنا فى نزلة الشوبك، التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، كان الأمر مختلفا، فالعدو أمام قرية كاملة قامت بقطع السكة الحديد، ولا سبيل أمامه إلا الدم، بعد أن فقدوا المئات من الجنود جراء هذا الحادث.

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أهالي الشوبك كانوا يدركون حجم ما يقومون به، وعلى يقين أن للمحتل غضبة ربما ستكلفهم الحياة والمال والولد، لكن لا سبيل أمامهم لمنع وصول إمدادات العدو من السلاح والجند لمحافظة المنيا، التى اشتد فيها الاشتباك مع الإنجليز وتمكن أهلها من مواجهته بندية وقوة، كما أن دعوة حتاتة للاستقلال كان لا بد من الرد عليها، فما كان منهم إلا أن فككوا قضبان السكة الحديد، وألقوا بها فى ترعة الجيزاوية.

الفلاحون فى انتظار وصول القطار الذي يحمل الإمدادات، لكن ما إن وصل إلى المنطقة التى قطعوها، حتى انقلب بكل من فيه باستثناء 4 عربات، هنا أدرك من نجا من جنود الاحتلال أن أهالي القرية فككوا القضبان، وتسببوا فى خسائر فادحة لهم، ليكون القرار هو فتح النيران على كل من فيها.

عدد قليل من الأهالي يملك أسلحة نارية، فلا سبيل إلا أن يستخدموا الفأس والآلات الزراعية، أمام لهيب نيران المحتل، لتفقد القرية فى أقل من نصف ساعة 21 شهيدا، وعشرات المصابين، علاوة على حرق ديارهم ومواشيهم، حتى الزرع لم يسلم من هذه النيران، لكن ذخيرة المحتل قد نفدت، فيخرج الفلاحون حاملين الفأس ويتمكنون من قتل 52 جنديا، ليسجل التاريخ ملحمة بطولية قادها الفلاحون، ويصبح هذا اليوم 31 مارس، هو العيد القومي لمحافظة الجيزة.

فى مارس عام 1919، أعلن أهالي مدينة فارسكور فى محافظة دمياط الانفصال عن التاج الملكي المصري، وأعلنوا فارسكور مملكة مستقلة، وعينوا حافظ دنيا ملكا عليها، والتف حوله الأهالي، ووقفوا بجانبه للتصدى للمحتل، لكن ما إن ارتفعت الأصوات المطالبة بتعيينه حاكما على شمال الدلتا، وعقب الاستيلاء على قطار محمل بالأسلحة والذخيرة والمواد الغذائية، حتى بدأ المحتل يشعر بالخطر القادم من فارسكور.



الاستيلاء على القطار لم يكن منبع الخوف من فرض نفوذ حافظ دنيا، لكن تشكيل مجلس وزاري يشمل وزارات للداخلية والحربية ووزارة مهمتها الوحيدة هى قطع المواصلات والطرق، فرض على المحتل ضرورة مواجهة حافظ، الذي تمكن منه بعدما أرشد عنه زوج شقيقته فوقع فى قبضة الإنجليز.

جمهورية زفتى كانت بها البطولة الأسمى، والقصة الأكثر إلهاما، ولم لا وهى مسقط رأس أم المصريين صفية زغلول، هى من أشعلت فتيل الثورة، وكان لأهلها السبق فى الخروج ومواجهة المحتل بكل قوة وشجاعة، لتكون المحرك لباقي المدن والمحافظات وحتى الحارات، بعدما نادى البطل يوسف الجندي فى الناس للخروج والمطالبة بالاستقلال.

الجندي الذي كان يقطن في فيلا مجاورة لمحطة قطار زفتى لم يهدأ حتى تواصل مع مجموعة من الشباب الثوريين للتخطيط لإعلان انفصال المدينة عن المملكة المصرية، واستقلالها وإنشاء جمهورية للفت أنظار العالم إلى مدى التأييد الشعبى للزعيم سعد زغلول وزملائه، ولتشجيع باقي المحافظات والمدن على هذه الخطوة، التى ستربك المحتل.

خلدت الدراما ذكراها، ومواقفها البطولية، من خلال عمل تليفزيوني أطلق عليه "جمهورية زفتى"، ظهر من خلاله كيف ضحى وماذا قدم هؤلاء المخلد ذكراهم عبر صفحات التاريخ، وفى عقل وقلب المصريين، لمواجهة المحتل الإنجليزي والبحث عن الاستقلال.