انت الان تتابع قبل توليه «النقل».. ترقية كامل الوزير لرتبة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللواء كامل الوزير

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رتبة الفريق، إذ قلّده الرئيس الرتبة العسكرية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، جاء ذلك بعد أن تم تكليفه بتولي حقيبة النقل، خلفا للدكتور هشام عرفات، مشيرا إلى أن التعيين الرسمي وحلف اليمين ينتظر موافقة مجلس النواب على تعيينه، وقال الرئيس إن «كامل هو أحد أهم ضباط القوات المسلحة، وسيساعد في تطوير منظومة النقل»، قائلا: «هتشوفوا السكة الحديد في 30 يونيو 2020، ستكون مرفق كالجديد»

وتقدم اللواء كامل الوزير، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه ترشيحه لمقعد الوزارة، في انتظار موافقة البرلمان على قرار الترشيح. وقال الوزير، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، موجها حديثه للرئيس السيسي: «ثقتك يا ريس هتكون طوق مطوق رقبتي قدام كل المصريين.. أحاول ننهض بكل هيئات وزارة النقل،

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