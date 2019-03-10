انت الان تتابع السيسي: إنهاء خدمة الموظفين «متعاطي مخدرات» فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم إنهاء خدمة من يتم إثبات تعاطيه للمخدرات بشكل فوري. وأضاف الرئيس، في كلمته اليوم بالندوة التثقيفية الثلاثين بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد: "قانون الخدمة المدنية الجديد به إجراءات لضبط أدائنا مش عشان نعذب ولادنا.. ينفع واحد ياخد استروكس ويركب قطر.. يبقى صاروخ طاير على الأرض عشان يفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي في المحطة.. لأ".

وتابع: "أنا بقول الكلام ده لإننا هنحاسب مش بقسوة.. لكن بالقانون اللي إحنا ارتضينا بيه ووافق عليه مجلس الشعب (اللي هو نواب الشعب) وقال إن اللي يتعاطى مخدرات يتم إنهاء خدمته فورا".وشدد الرئيس: "الكلام ده معناه إن التحاليل اللي هنعملها.. ودي أمانة إنها تتنفذ بصدق وبأمانة ثم لما تتعمل ويطلع حد كده منقولش